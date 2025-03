Ilgiorno.it - La parità dal football. Baby calciatrici in campo: "Fatevi rispettare in ogni ambito della vita"

Fischio d’inizio alle 9 al Sambe Stadium, che ieri mattina ha ospitato 240 ragazze di 17 istituti del territorio pronte a sfidarsi in un torneo di calcio a 5. Insi sono affrontate 10 squadre delle scuole medie e 10 delle superiori. Numerose anche le associazioni presenti che hanno collaborato per organizzare la terza edizione del Memorial Boccalini Gfc. All’evento hanno partecipato il Comune di Lodi, la Rete Scolastica Non Sei da Sola, il Comitato Se Non Ora Quando Lodi, Toponomastica Femminile e la società sportiva ASD San Bernardo Calcio. Il torneo, di carattere provinciale, studentesco e soprattutto femminile, è rientrato nelle numerose iniziative promosse dalle varie associazioni e dall’amministrazione comunale per la Giornata InternazionaleDonna. Le, tra sorrisi e abbracci, sono state in grado di trasformare la competizione sportiva in un momento di convivialità.