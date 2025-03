Ilfattoquotidiano.it - La nuova seggiovia del Corno alle Scale si farà, nonostante altri due impianti e il taglio dei boschi: l’ok definitivo del Consiglio di Stato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

SilaPolla-Lago Scaffaiolo nel comprensorio sciistico del, tra i comuni di Lizzano in Belvedere e Fanano in sostituzione dellaDirettissima e della sciovia Cupolino. Senza che il progetto approvato dalla giunta del Comune di Lizzano in Belvedere venga sottoposto a una Valutazione di impatto ambientale. Dopo il Tar anche ildiha respinto il ricorso proposto da Un altro Appennino è possibile, il comitato di associazioni nato nel 2017 che comprende Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Mountain Wilderness Italia e Wwf. Hanno tentato, fino all’ultimo, di contrastare il progetto. Con ricorsi al Tar nel 2021 e nel 2023, aldinel 2021 e anche con manifestazioni, camminate, presidi in quota.“Sono estremamente soddisfatta per la decisione deldi”, dice la sindaca di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi.