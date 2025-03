Amica.it - La nuova borsa di Dior versatile e chic (già amatissima dalle star)

Alla Paris Fashion Week, tra look audaci e silhouette sofisticate, un accessorio ha catturato l’attenzione delle fashion insider: laD-Journey. Disegnata Maria Grazia Chiuri e svelata in occasione della sfilata prêt-à-porter primavera-estate 2025, ha subito conquistato il front row e le strade di Parigi, diventando un’icona del nuovo lusso contemporaneo. In perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità, il suo design destrutturato, con linee morbide e dettagli raffinati, ne fa un’alleata perfetta per lo stile urbano. Da indossare a spalla, oppure a tracolla, ha fatto il suo ingresso nel firmamento delle it-bag diventando una delle protagoniste di stagione.D-Journey, tra lusso e funzionalitàD, come