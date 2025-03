Ilgiorno.it - La ’ndrangheta al Mercato Isola: pene fino a 18 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Nove condanne per infiltrazioni del clan Piromalli nella ristorazione. Con le condanne vengono certificate le infiltrazioni della cosca calabrese anche nel settore della ristorazione e dei locali della movida milanese, come quelli all’interno delcomunale del quartiere, una tra le zone più frequentate della città. Ieri la giudice Daniela Cardamone, accogliendo la ricostruzione della pm della Dda, Silvia Bonardi, ha inflittoche vanno dai duee otto mesi ai 18di reclusione e ha disposto un risarcimento di 2 milioni di euro per danno patrimoniale e di immagine al Comune di Milano. La decisione è arrivata al termine del processo in abbreviato nei confronti di nove imputati, tra cui il presunto boss Salvatore Giacobbe, i suoi due figli, Angelino e Vincenzino, e Agostino Cappellacci, ritenuto vicino alla potente famiglia di Gioia Tauro.