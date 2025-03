Udinetoday.it - La musica elettronica dei Mouse on Mars all'auditorium di Precenicco

Leggi su Udinetoday.it

on, come fosse un appuntamento normale. "Ma l’onda sonora si alza, le frequenze si distorcono, i confini si annullano.Onarriva in Italia e il palco dell’didiventa il loro laboratorio sonoro". Insomma il futurole passa da qui.