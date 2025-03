Quotidiano.net - La musica degna di un Re. Carlo pubblica la sua playlist: "Ascolto Bob Marley e Kylie Minogue"

Non di sola Pomp and Circumstance vive la monarchia britannica. O, almeno, questo sembra essere il messaggio affidato da rea "The King’s Music Room, il programma di Apple Music in cui il sovrano ha condiviso la sua personalissimaaccantonando per una volta Parry, Stanford, Elgar, spaziando dalla dance diaal pop di Raye, dalla disco di Grace Jones all’afrobeat di Davido. Certo, fa un certo effetto sentire fuori dalle finestre di Buckingham Palace la banda reale accompagnare il cambio della guardia con le note Could You Be Loved di Bobcome accade nel trailer di The King’s Music Room, che vede sua maestà parlare delle sue passionili seduto dietro nel suo ufficio con accanto l’insegna luminosa "on air" accesa. Ma il Commonwealth Day – celebrazione dell’organizzazione intergovernativa nata nel 1926 dalle ceneri dell’Impero britannico, di cui fanno parte 56 Paesi tra cui Regno Unito, Canada, India, Pakistan, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda – bussa alle porte e il desiderio di rendere l’evento più inclusivo possibile aprendosi a suoni e culture degli ex possedimenti coloniali allarga gli orizzonti regali pure alla canzone.