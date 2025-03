La morte in solitudine di Gene Hackman una settimana dopo la moglie uccisa dall’hantavirus

Leggi su Notizie.com

La verità sulladi: gli esperti forensi arrivano a una conclusione semplice ma straziante. C’è il dramma delladietro alladel premio Oscaruna vita sotto i riflettori, l’attore è morto a 95 anni otto giorniil suo ritrovamento. Per cardiopatia, con complicazioni del morbo di Alzheimer, a unadal decesso di Betsy Arakawa, la65enne.I due sono stati trovati senza vita il 26 febbraio in due stanze diverse della loro casa d Santa Fe, in New Mexico. Betsy è morta per hantavirus, una malattia rara e spesso fatale che si trasmette dagli escrementi dei topi.La notizia arriva dalle autorità: secondo Heather Jarrell, capo investigatore medico, entrambi hanno perso la vita per cause naturali. Fin dall’inizio gli investigatori avevano escluso l’ipotesi dell’omicidio.