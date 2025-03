Quotidiano.net - La moglie di Gene Hackman uccisa da un virus, lui è morto sei giorni dopo

Roma, 7 marzo 2025 - Betsy Arakawa, ladi, è morta prima. Ad ucciderla un, la Sindrome Polmonare da Hanta, ha reso noto la medico legale del New Mexico Heather Jarrell in una conferenza stampa. "La morte di Betsy Arakawaè stata per cause naturali". Secondo la Jarrell il famoso attore sarebbein seguito. La donna era stata ripresa in vita l'ultima volta l'11 febbraio dalle telecamere di sorveglianza mentre visitava una farmacia CVS locale e un negozio di cibo per cani, ha detto lo sceriffo di Santa Fe Adam Mendoza. Lo stesso giorno le ultime e-mail. La Arakawa sarebbe stata stroncata dalla sindrome da Hanta, una malattia respiratoria rara ma grave, causata datrasmesso soprattutto dai roditori, in molti casi è fatale e si manifesta con sintomi simili a quelli dell'influenza, seguiti da una grave insufficienza respiratoria.