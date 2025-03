Lanazione.it - La moda in crisi chiede aiuto a Bruxelles: "Qui, una silenziosa morìa di lavoratori"

SCANDICCI (Firenze)Un confronto con gli artigiani della filiera della, per entrare nel vivo dei problemi, e possibilmente trovare soluzioni per superare la. Per la "Settimana degli Europarlamentari", Dario Nardella e Francesco Torselli hanno visitato due aziende della filiera, L’Arpass di Scandicci e la Bbc di Lastra a Signa, incontrando i titolari, rispettivamente Stefano e Francesca Poggiali, Simone Balducci. L’incontro è stato organizzato da Cna Toscana per concentrare l’attenzione sulladel settorein particolare per quanto riguarda la pelletteria coinvolta in unaprofonda per la quale ancora non si trovano soluzioni. "Ringrazio i Parlamentari Europei che hanno aderito alla nostra iniziativa – ha commentato il presidente di Cna Toscana Luca Tonini – che è servita per tenere alta l’attenzione sulla situazione delle imprese, focalizzandosi sul settore-pelletteria, uno tra quelli in maggiore difficoltà.