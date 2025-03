Ilfattoquotidiano.it - La moda dei beauty party mi lascia perplessa: adultizzare bimbe di tre anni non è un gioco

Un’amica mi scrive, preoccupata, che la sua nipotina di seiè stata invitata a unper una festa di compleanno di una compagna di scuola. Vuole sapere cosa ne penso: non ho approfondito mai il tema perché mi sembrava toccasse marginalmente solo un esiguo numero di persone e che fosse unaestemporanea destinata ad esaurirsi in breve tempo. Decido quindi di cercare nel web e sui social qualche informazione in più su questo fenomeno.La prima sorpresa è che digitandovengono fuori una serie di informazioni incredibili: proposte di massaggi, spa, estetiste specializzate in trattamenti per bambine, manicure, trucchi personalizzati. Questa quantità di offerte fa capire che questa nuova tendenza è un trend in forte espansione non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli paesi.