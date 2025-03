Quotidiano.net - La mamma di Pamela da Oseghale “Mi ha chiesto di perdonarlo”

Ferrara, 8 marzo 2025 – “Ha avuto il coraggio di guardarmi negli occhi.mi hascusa e perdono. Io gli ho detto che se è davvero pentito deve denunciare chi era con lui in quella casa, chi lo ha aiutato e chi gli paga gli avvocati. Solo così, paradossalmente, può dare giustizia ae si potrebbe liberare del peso che porta dentro”. Sono le parole di Alessandra Verni, ladella 18enneMastropietro, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018, a Macerata. Nella tarda mattinata di ieri Alessandra Verni ha raggiunto il carcere di Ferrara e ha incontrato Innocent, il nigeriano detenuto dopo la condanna in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 18enne. Un incontro durato circa quattro ore, dalle undici del mattino fino alle tre e un quarto del pomeriggio.