La magia a colori di Buren. Oggi l'inaugurazione di una mostra speciale

di Gabriele AcerboniPISTOIAChi è passato in questi giorni da piazza Duomo si sarà certo accorto che qualcosa è cambiato sulla facciata dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Quei drappi a strisce bianche e nere che ondeggiano al ritmo dell’aria sono una delle creazioni esclusive, e caratteristiche, che l’artista internazionale Danielha voluto realizzare in città. Daal 27 luglio infatti, Palazzo Buontalenti a Pistoia ospita "Daniel. Fare, Disfare, Rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025". L’iniziativa è realizzata da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript, in collaborazione con Galleria Continua, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in ltalia, della Regione Toscana, del Comune di Pistoia; con la main partnership di Intesa Sanpaolo e la partnership di Conad Nord Ovest.