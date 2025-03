Ilrestodelcarlino.it - La madre del femminismo: "Così 50 anni fa fondai il primo consultorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’1 gennaio 2025 è stata una data importante nella vita di Lilia Casali. Non solo ha compiuto 75, ma ha anche ricordato con un misto di legittima soddisfazione e orgoglio, i 50dall’inaugurazione delfemminile dell’Aied (Associazione Italiana Educazione Demografica) per la città di Forlì nella struttura di via Valzania messa a disposizione dalla Provincia. Se in città 50fa nacque una struttura di questo genere bisogna dire grazie al movimento ‘Alternativa Femminista’ che aveva in Lilia Casali, Daniela Capponcini, Daniela Vignazia, Rosaria Delton, Franca Cicognani, Mariolina Coppola e Rita Briganti le principali ideatrici e organizzatrici. Lilia e le sue amiche cavalcarono l’onda del movimento femminista che all’inizio degli‘70 aveva fornito nuovi stimoli e consapevolezze alle donne e che stava attraversando quasi tutto il mondo.