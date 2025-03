Ilfoglio.it - La lungimiranza della Strade Bianche

La mattina del 9 ottobre 2007 a Gaiole in Chianti erano in 113, 113 atleti. Di gente che non doveva pedalare ce ne era almeno il quintuplo. Al via si andava da Alessandro Ballan a Steffen Weigold, almeno numericamente. Di quei 113 partiti, oltre la metà si ritirò. Il vincitore, il russo Alexandr Kolobnev, quel giorno ci impiegò 4 ore, 42 minuti e 10 secondi per coprire i 180 chilometricorsa. Disse: “Magnifico”. Pausa, gli occhi che si muovono lungo piazza del Campo a Siena. “È stato un grande spettacolo. Questa corsa è da fuori di testa”. Quella corsa era la Monte Paschi Eroica. Si sarebbe chiamatadue anni dopo, oggi compie diciotto edizioni, è diventata maggiorenne. È diventata uno di quegli appuntamenti da non perdere ben primamaggiore età.per evidenza ed antonomasia.