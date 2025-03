Ilgiorno.it - La Lombardia e le imprese tecnologiche

Razzante* Le politiche industriali lungimiranti sono quelle che ottimizzano le risorse territoriali e valorizzano comparti strategici come quelli legati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Da questo punto di vista la Regionesta dimostrando di essere sulla strada giusta mettendo in campo strumenti per sostenere la competitività del territorio e incentivare la creazione di nuoveinnovative. Ne è un esempio il bando “Venture Step“, voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per supportare l’accesso al capitale di rischio da parte delleinnovative lombarde, in particolare start up e scale up che operano nel campo delle tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e tecnologie rinnovabili e pulite. Questa iniziativa si situa nel solco della Strategia STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, varata dall’Unione europea.