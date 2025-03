Ilrestodelcarlino.it - La grande festa della Tirreno Adriatico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto (Ascoli), 8 marzo 2025 – Laora è davvero un evento cittadino. San Benedetto si appresta ad accogliere la Corsa dei Due Mari con tante iniziative correlate e con l’arrivo di uno dei più grandi campionistoria del ciclismo: Francesco Moser. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con la città pronta a vivere una settimana all’insegnapassione per le due ruote. E così la tappa finale di domenica 16 marzo, sarà il culmine di una vera e propria manizione cittadina che non è solo sportiva, ma anche culturale e sociale. Fitto il programma di appuntamenti che celebrano i 60 annicorsa e i 59 di legame tra la città e la corsa. Legame che, martedì mattina alle 10 in Auditorium, sarà al centro di un convegno in cui interverranno esperti e campioni del passato, tra cui lo stesso Moser.