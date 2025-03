Biccy.it - La giuria dell’edizione primaverile di Ballando Con le Stelle

Ivan Zazzaroni ha spoilerato – presumibilmente per errore – che tornerà insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nelladello spin off dicon le.La versionedidovrebbe andare in onda di venerdì, dal 9 al 30 maggio, sempre in prima serata su Rai1. “Lo spin off, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis, autore di. La? Ti pare che Milly cambi?“, le parole di Zazzaroni a Tango di Luisella Costamagna.Quella volta in cui #FedericaPellegrini e #PasqualeLaRocca hanno trasformato il Quick in pura magia. #ConLepic.twitter.com/bqEzVNpxsv—ConLe(@Rai) January 20, 2025Ladicon lein blocco anche nello spin offTvBlog ha descritto il talent show come “una grande festa del celebre show che in autunno celebrerà i suoi primi vent’anni“.