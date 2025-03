Ilfattoquotidiano.it - La Germania e il nuovo governo, dall’immigrazione al reddito di cittadinanza: quali sono gli ostacoli più difficili nelle trattative Cdu-Spd

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cancelliere in pectore Friedrich Merz ha ripetuto più volte che la coalizione per unnascerà presto, entro Pasqua, anche perché “il mondo corre“. La maggioranza sarà quella della Grosse Koalition, cioè la sinergia tra i cristianodemocratici di Cdu e Csu e i socialdemocratici del capo dell’esecutivo uscente Olaf Scholz. I colloqui proseguono serrati, ma restano temi controversi su cui i due partiti hanno più difficoltà di comunicazione per procedere a un programma il più possibile organico, a partiree dal Bürgergeld, il “prototipo” tedesco deldi. Anche perché in alcuni casi si tratta di questioni affrontate con provvedimenti “bandiera” per iluscente di centrosinistra, che metteva insieme Spd con Verdi e liberali.ImmigrazioneMolti i punti di attrito.