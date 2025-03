Ilrestodelcarlino.it - La forza di raccontare il dolore

A quasi due anni dalle alluvioni che hanno cambiato per sempre la storia del Paese e dei nostri paesi, cosa resta di tanto? Di tanta distruzione? Ci siamo soffermati molte volte sugli aspetti amministrativi, economici e burocratici con le loro curve a gomito. Mai a sufficienza su quelli psicologici. Fra le tante persone incontrate in questi mesi sulle strade e nelle frane, fra i morti e fra chi ha perso tutto, c’è un giovane uomo che in “un battito di ciglia”, lui dice così, ha perso “la persona a cui tieni di più, tuo fratello”, persona “che io considero ancora qui dentro, dentro i discorsi che porto, dentro quello che faccio. Simone era una sorta di figlio per me”. A parlare è Andrea Farinelli, il fratello di Simone Farinelli, travolto dalla piena di ottobre 2024 a Pianoro, nel Bolognese, non lontano da casa.