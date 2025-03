Ilrestodelcarlino.it - La forza delle donne. Amalia: "Dal lutto ho deciso di aiutare chi era in difficoltà"

Nel giorno che celebra le, abbiamo raccolto la storia diAmadio. La sua è stata una vita fatta di rinascita, resilienza e coraggio.nasce a Colli, il 7 luglio, del 1942, da una famiglia di possidenti, ha una fanciullezza felice, che presto si infrange con la vita. Nonostante i lutti e lerimane una donna esemplare. Non stiamo parlando di una condottiera, di un eroina di guerra, ma una donna coraggiosa, forte e piena di amore. Mentre racconta la sua vita colpisce lo sguardo riflessivo, intenso e al tempo dolce, e la voce educata, accurata, musicale. "Sono nata in tempi di guerra – racconta – del periodo della mia fanciullezza ricordo l’immenso amore con cui sono stata allevata dai miei genitori e soprattutto dai miei nonni, che non ci hanno fatto mancare nulla.