Genovatoday.it - La Fondazione Carige festeggia il compleanno all'insegna della cultura con spettacoli, concerti e visite guidate

Leggi su Genovatoday.it

Lunedì 10 marzo laapre le portepropria sede di Palazzo Doria Carcassi, in via David Chiossone, perre il suo “” con una serie di eventili gratuiti aperti alla cittadinanza. L’evento è stato pensato in occasione del 542° anniversario.