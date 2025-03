Bergamonews.it - “La felicità è saper dosare lavoro, famiglia e indipendenza”: la ricetta di Huihui Hu, ristoratrice cinese a Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

Hu è la sintesi della femminilità e l’unione dei valori profondi tra Estremo Oriente e Occidente., determinazione ale devozione allali racchiude nel suo sorriso che da oltre 30 anni sfoggia nel ristoranteSin Jah di via Verdi 31 a.“Sono arrivata a Milano nel 1990, perché mio padre si era innamorato dell’Europa dopo una vacanza a Parigi e ha deciso di trasferirsi con me, mia madre e mia sorella in Italia – raccontaHu -. All’inizio, proprio grazie all’esperienza in Francia, si era appassionato alla moda e tutta lasi era dedicata a quel settore. Poi, sei anni più tardi, ho conosciuto mio marito ed eccomi qui”.“Quando sono arrivata dalla Cina – prosegue – ero abituata al rispetto verso la miae ho portato questo principio all’interno del mio matrimonio.