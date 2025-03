Ilrestodelcarlino.it - La dg Natalini in commissione: "Chiarezza su unione delle aziende,. Cau e rafforzamento degli organici"

Dopo metà marzo la neo direttrice generale di Ausl e Cona, Nicoletta, incontrerà laconsiliare Sanità presieduta da Francesco Levato. L’ordine del giorno, fissato dallo stesso Levato (consigliere di Forza Italia), è denso. Al primo punto il tema dell’unificazioneduesanitarie. "Un dossier – ricorda l’esponente della maggioranza – sul quale occorre la massima attenzione. Ma non solo sul versante dell’unificazione in senso stretto ma più che altro per favorire quel processo di integrazione di cui il territorio necessita da tempo". Asarà chiesto di illustrare alla città le principali sfide di mandato. "I percorsi assistenziali – prosegue Levato – hanno la necessità di essere condivisi. Così come occorre sensibilizzare la cittadinanza circa i servizi erogate dalle strutture sanitarie.