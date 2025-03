La cucciola di casa Michelle Hunziker Celeste compie 10 anni La foto mamma e figlia fa impazzire i fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive. La conduttrice, che tra qualche mese sarà sul palco di Basilea, in Svizzera, per condurre l’Eurovision, ha deciso di concedersi una settimana di relax in compagnia di amici, tra cui l’amica Ilary Blasi, e delle sue figlie, Sole e. Le due conduttrici hanno condiviso diversi momenti sui loro profili social, raccontando la loro vacanza: si sono allenate insieme a pochi passi dal mare e hanno approfittato di questi giorni per passare del tempo con le rispettive bambine. Anche Ilary Blasi, che soggiorna nello stesso resort, è partita con il compagno Bastian Muller e le figlie Isabel e Chanel Totti. Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i Diritti delle Donne,ha pubblicato sul suo profilo Instagram unache la ritrae abbracciata alla sua terzogenita,, per festeggiare il suo compleanno, accompagnata da un messaggio affettuoso.