La crisi infinita del City e di Guardiola | perde 1-0 col Nottingham Forest e ora rischia il posto in Champions

Ilcrolla a sette minuti dalla fine, ilvince 1-0 in casa e mettein una posizione delicata. Ilrimane al quarto47 punti, a meno quattro dal terzooccupato proprio dal. Dietro ci sono Chelsea e Newcastle a 46 e a 44 punti. Ilindi rimanere un miraggio.Ildisconfitto daldi non entrare inLeague. Contro il, la squadra diha giocato un secondo tempo terribile. I cambi dinon sono riusciti a migliorare la situazione. Secondo il Telegraph, “ilpassa in modo spettacolare in vantaggio a sette minuti dalla fine dei 90 minuti. Un bel passaggio di Morgan Gibbs-White a Callum Hudson-Odoi e un tiro vicino al palo. La parte curiosa è il: così tanta possesso palla ma nessuna vera occasione e intensità per sopraffare il“.