La contrapposizione tra scienza e religione: "Ma non ho mai negato l'esistenza di un dio"

Due campi, spesso, in forte contrasto sono fede e ragione. Nello spettacolo ’Darwin, Nevada’ queste tematiche emergono in modo deciso. Diverse sono le credenze religiose e le filosofie di vita che contestano conoscenze scientifiche, provate ed empiriche. Avviene spesso, infatti, che ci siano teorie pronte a negare conoscenze collaudate, rifiutando insindacabilmente e acriticamente qualsiasi tesi. Per un marziano tutto questo potrebbe essere quasi distopico, tuttavia ciò affligge la nostra società contemporanea. Sono passati secoli dallo sviluppo del metodo sperimentale eppure, spesso, questo sembra non essere più alla base del nostro modo di pensare. Lo spettacolo di Paolini sembra farci riflettere proprio su questa crisi, accennando a numerosi temi e richiamando ad una riflessione critica e personale.