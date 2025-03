Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez stasera alle 20.15. Lasorella e l’invito di Lilli Gruber, Santamaria e le sue (molte) manie – LE ANTICIPAZIONI

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Yasser Arafat? Un personaggio straordinario. Non ha rappresentato solo la bandiera del popolo palestinese, ma soprattutto la sua speranza“. È stata Carmen, ospite insieme a Claudioa Ladiin onda20.15 su Rai 3, a rievocare lo storico leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, conosciut durante un’intervista nel 1997, prima degli accordi di Hebron che vedevano già Bibi Netanyahu come rappresentante israeliano contrapposto proprio ad Arafat. Il capo dell’Olp aveva detto alla giornalista che “nessuno può fermare la marcia della storia“, una frase che oggi risuona amara. “Lo incontrai fuori dal contesto pubblico a casa sua e conobbi la moglie e la bambina. – ha raccontato il volto storico del Tg2 – Era importante creare l’atmosfera giusta in modo che un uomo di Stato si sentisse a proprio agio e potesse parlare anche dei sentimenti del proprio popolo.