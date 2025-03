Ilrestodelcarlino.it - La battaglia per i diritti: "Non vogliamo fiori, ma uguali opportunità"

"Nonné regali né mimose", ma "stessie pari". Che devono essere economiche, sociali e politiche. Il coro che rimbomba oggi nella giornata internazionale deidelle donne ("Non chiamiamola festa, per favore", ribadisce la maggior parte delle intervistate) accende i fari sulla lotta alla parità di genere e su quanto ancora sia "lunga la strada da percorrere per ottenerla a pieno". Dalle più giovani a quelle più adulte, le voci femminili ripetono, con parole diverse, gli stessi concetti ed esigenze, concentrandosi sulla vita di tutti i giorni e non sulla ricorrenza simbolica, lottando contro il modello patriarcale che ancora attanaglia la nostra società. "Non va fraintesa la natura di questa giornata, che non è una festa – scandisce Sara Pucchio –. Durante l’anno molti uomini hanno atteggiamenti o usano frasi di stampo patriarcale e poi si auto-assolvono oggi.