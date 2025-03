Amica.it - L'8 marzo su Sky Atlantic "L'Arte della Ribellione": Elodie, Ornella Vanoni, Vicky Piria, Valeria Golino, Jasmine Trinca e Tecla Insolia si confrontano sui temi di "L'arte della gioia"

Leggi su Amica.it

È una discussione tutta al femminile quella del talk L’, in onda l’8in prima serata su Skye in streaming su NOW:, regista e co-sceneggiatriceserie L’, protagoniste, si confronteranno suial centroserie cone la pilota automobilistica (nonché volto di Sky Sport F1). Imperdibile il confronto sul valore dell’imbarazzo tra, che vedete in questo video. A moderare l’incontro la giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Dalle 10 del mattino dell’8, la tavola rotonda sarà disponibile per tutti sul canale Youtube di Sky Italia. Il corpo, la sessualità, il desiderio, l’amore: Modesta, la ribelle protagonista de L’, si serve di tutto ciò che ha per rivendicare il suo diritto al piacere e a perseguire il sogno di una vita migliore, senza mai soccombere ai condizionamentisocietà che determinano ciò che le donne, specie quellesua estrazione sociale, dovrebbero fare e desiderare.