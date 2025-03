Juventusnews24.com - Koopmeiners sfida il suo passato, sarà titolare in Juve Atalanta? Svelata l’idea di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il suoin? Ecco la possibile formazione dei bianconeriLasi prepara allacontro l’e tra i grandi osservati del match cisicuramente, grande ex della partita. Secondo le prime idee dil’olandese è in ballottaggio con McKennie per il posto di trequartista. Quello tra l’exe lo statunitense è uno dei grandi ballottaggi in questo momento con quello in attacco tra Kolo Muani e Vlahovic. Per il momento McKennie è in vantaggio su.Leggi suntusnews24.com