Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, parole al miele di Thiago Motta che ribadisce: «È un privilegio avere con noi un giocatore di questo livello». Poi svela questo dettaglio sul ruolo dell’olandese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aldichel’importanza: tutte le dichiarazioniMisterè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prossima partita dellacontro l’Atalanta soffermandosi sul momento del grande ex di questa sfida, Teun– «Da quando è arrivato lo vedo molto bene. In questa stagione ci ha dato una grande mano in tantissime occasioni. Le critiche ci sono e ci saranno sempre, fan parte del nostro lavoro. Dobbiamo accettarle, andare in avanti e provare a fare le cose nel modo giusto. Ha fatto gol nell’ultima partita e sono contento per lui, è un momento in cui esplodono le sensazioni ma fa tante cose per aiutare la squadra. È importantissimo dentro e fuori dal campo, è unundi