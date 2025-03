Juventusnews24.com - Kolo Muani Vlahovic, messaggio di Thiago Motta ai due attaccanti prima di Juve Atalanta. Cosa ha detto il tecnico bianconero

di RedazionentusNews24 ai due di ha il in conferenza stampa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadium tra ntus e. Di seguito le sue dichiarazioni su – «Abbiamo fatto una grande partita all'andata ma non è stata sufficiente per vincere con l'. L'idea è sempre la stessa, con sia con gli o senza. Sono due giocatori che aiutano tantissimo, vediamo domani se iniziano o no. L'idea non cambierà, continueremo a fare quello che dobbiamo fare per essere superiori all'avversario e arrivare alla vittoria». LA CONFERENZA STAMPA DI ALLA VIGILIA DI