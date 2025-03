Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: retroscena sull’accordo col Psg. C’entra…l’eliminazione dalla Champions League! C’è un dettaglio che si riflette sui conti

di RedazionentusNews24: spunta uncol Psg. Riguarda l’eliminazionedei bianconeriL’edizione odierna di Tuttosport ha posato la sua lente d’ingrandimento sull’affare tra lae il Psg per Randal, che ha portato l’attaccante francese in prestito secco ai bianconeri nel calciomercato di gennaio.L’eliminazionedella squadra di Thiago Motta ha cambiato qualcosina nell’operazione con il Paris. Sì, perché se da un lato l’uscita anticipata dall’Europa avrà un certo peso sulle casse del club, dall’altro consentirà alla Vecchia Signora di risparmiare un totale di un milioni di euro di bonus da versare ai francesi per Randal. Nell’accordo, scrive il quotidiano torinese, erano presenti due premi da far scattare – non raggiunti – : 500mila euro per la qualificazione agli ottavi di UCL, 500mila euro per la qualificazione ai quarti.