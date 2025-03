Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: cosa succederà in estate col Psg? Idee chiare per il futuro dell’attaccante, si va verso questa decisione

di RedazionentusNews24: chepuò succedere incolper il, ecco la possibileSecondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea del calciomercatoinè quella di prolungare il prestito di Randaldalper evitare di sborsare già quei 40/50 milioni di euro che il club francese richiede in modo da ammortizzare i 95 milioni spesi per il suo acquisto. L’attaccante – ricordiamo – è già in prestito da gennaio a Torino.I rapporti tra lantus e il Paris sono ottimi, resta da capire se i bianconeri riusciranno a chiudere il cerchio inper evitare l’inserimento di club della Premier League.si trova benissimo alla, ma meglio evitare qualsiasi tipo di rischio e blindare il suo