Kobbie Maineo per lasciare il Manchester United?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Ilvorrebbe garantire il futuro die a tal fine gli hanno offerto un nuovo contratto, ma secondo il Custodeil centrocampista di 19 anni si sta attualmente appoggiando a rifiutare l’offerta eil club quest’estate.I negoziati tra il giocatore e il club hanno avuto luogo, ma non si sono ancora avvicinati a un accordo e, a meno che non ci sia presto una svolta significativa, i 20 volte campioni inglesi sarebbero aperti a una vendita. Apprezzano i suoi servizi a £ 70 milioni, con il suo accordo attuale fino al 2027 e con il club che ha la possibilità di estenderlo di ulteriori 12 mesi.Nonostante abbia sostituito Erik Ten Hag con Ruben Amorim nella panchina di questa stagione, lonon è stato in grado di girare le loro fortune e attualmente sede al 14 ° posto nella tavola della Premier League, a livello con Tottenham Hotspur e West Ham, dietro artisti del calibro di Brentford e Crystal Palace.