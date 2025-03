Dayitalianews.com - Kings League Italia, il programma della quinta giornata

LaLottomatica.sport Italy è alle porte, con una serie di incontri entusiasmanti inper lunedì 10 marzo 2025. Le partite si svolgeranno presso la Fonzies Arena di Milano, con il seguente calendario:17:00: Black Lotus FC vs. FC Caesar18:00: TRM FC vs. Underdogs FC19:00: FC Zeta vs. Punchers FC20:00: Boomers vs. Zebras FC21:00: Alpak FC vs. Circus FC22:00: Stallions vs. Gear 7 FCAttualmente, la classifica vede gli Stallions in testa con 10 punti, seguiti da TRM FC e Zebras FC rispettivamente con 10 e 9 punti. La sfida tra Stallions e Gear 7 FC delle 22:00 rappresenta uno degli incontri più attesi, con gli Stallions che cercheranno di consolidare la loro posizione al vertice.Tutti i match saranno trasmessi in diretta sui canali ufficialisu YouTube, Twitch e X, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le partite in tempo reale.