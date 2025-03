Bergamonews.it - Kim: dalla Bolivia a Bergamo per realizzare il sogno della moda

A volte, i sogni prendono forma tra sacrifici, determinazione e qualche ostacolo da superare. È il caso di Kimberly Echeverria, per tutti Kim, che ha trasformato la passione per lain un’attività tutta sua. Oggi, a 35 anni, è titolare di Kim Boutique in Borgo Santa Caterina, a, ma il suo percorso è stato tutt’altro che scontato.Nata nel 1990 a Cochabamba, in, Kim ha vissuto sulla propria pelle la sfida dell’emigrazione. Sua madre ha lasciato lanei primi anni Duemila per trasferirsi a, lavorando come domestica con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per i figli. Kim è l’ultima ad arrivare in Italia: raggiunge la madre e frequenta l’ultimo anno all’istituto Natta di, ai tempi una delle poche studentesse stranieresua classe.Fin da giovanissima, Kim coltiva ildi un lavoro in proprio.