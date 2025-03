Khamenei a Trump | no a mire oppressori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 "L'insistenza di alcuni Statinel tenere negoziati con l'Iran non mira a risolvere i problemi, ma piuttosto cerca di dominare e imporre le loro aspettative e l'Iran non accetterà sicuramente le loro aspettative". Lo ha detto il leader iranianoin un incontro con diversi alti funzionari. Queste parole giungono all'indomani delle affermazioni del presidente Usache ha detto di aver inviato una lettera a, in cui ha chiesto nuovi colloqui sul programma nucleare e minacciato ritorsioni in caso contrario