Romadailynews.it - KEY – The Energy Transition Expo svelati tutti i premi ai Lorenzo Cagnoni Innovation Awards

Leggi su Romadailynews.it

KEY – Thesi conferma il punto di riferimento europeo per il settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, consolidando il proprio ruolo di incubatore di innovazione e opportunità di mercato. L’evento rinnova l’area dedicata a Start-Up e Innovazione, favorendo il dialogo tra imprese, nuove realtà imprenditoriali e stakeholder del settore. Un’occasione unica per scoprire tecnologie, servizi e soluzioni integrate che stanno trasformando il panorama energetico in Italia e nel Mediterraneo, rispondendo alle sfide della transizione energetica e alle nuove politiche climatiche.L’iniziativa è organizzata da Italian Exhibition Group SpA, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), in collaborazione con ICE – Italian Trade Agency, Arte-Er, Fondazione Mai, Confindustria e con ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in qualità di Main Partner.