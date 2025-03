Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Altamura LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gendel match, valido per la 30ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo in occasione della sfida contro l’, match valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C.news24 segueil match dei bianconeri di Brambilla.Gen0-0:Aggiornamenti alle 17.30Migliore in campoGen: a fine primo tempo PAGELLEGen0-0:In attesa delle formazioni ufficialiLeggi sunews24.com