Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Altamura LIVE: Daffara tra i pali, in attacco Afena-Gyan e Semedo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo in occasione della sfida contro l’, match valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C.news24 segueil match dei bianconeri di Brambilla.Gen0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti alle 17.30Migliore in campoGen: a fine primo tempo PAGELLEGen0-0: risultato e tabellinoGen:; Citi, Scaglia F. (C), Turicchia; Pietrelli, Macca, Faticanti, Adzic, Cudrig;, Silva. A disposizione: Scaglia S., Cat Berro, Comenencia, Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Owusu, Puczka, Perotti, Turco, Villa, Deme, Papadopoulos, Quattrocchi.