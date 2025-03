Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Altamura 1-2: Pietrelli non basta, secondo ko consecutivo per Brambilla

di RedazioneNews24GenLIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – È una sconfitta che si fa fatica a digerire. LaGen cade 2-1 in casa contro l’, incappando nelKOdopo quello con l’Avellino. Brutto approccio dei bianconeri, che vanno sotto ma rialzano subito la testa: è lì inizia il dominio bianconero in campo. Quattro legni colpiti da Afena-Gyan (x2), Macca e Puczka, il gran gol diche pareggia momentaneamente i conti ma il nuovo vantaggio pugliese con Grande che sa di vera doccia fredda. La squadra dimeritava un risultato totalmente diverso, bravo l’a crederci e colpire nei momenti giusti: serve più concretezza sotto porta, è questo lo step da fare per i bianconeri.