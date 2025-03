Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Altamura 1-2 LIVE: Grande batte Daffara, ospiti nuovamente in vantaggio

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – LaGen torna in campo in occasione della sfida contro l’, match valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C.news24 segueil match dei bianconeri di Brambilla.Gen1-2: sintesi e moviola(di Luca Fioretti)1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciato il match di Biella! Primo pallone a disposizione degli.6? JUVE IN CONTROLLO – Possesso palla per la Juve in questi primi minuti, con l’che corre un po’ a vuoto.10? Conclusione Turicchia – L’esterno bianconero ci prova di prima intenzione da sviluppi di calcio d’angolo, palla sul fondo.