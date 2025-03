Sport.quotidiano.net - Juventus-Atalanta, Koopmeiners verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 8 marzo 2025 - All'Allianz Stadium ci si gioca tanto fra. In palio infatti, nel Sunday Night della 28° giornata di Serie A, ci sono punti pesanti. In chiave Champions certo, ma chissà, magari anche in chiave Scudetto, visto che entrambe le compagini non sono affatto distanti dalla vetta della classifica. La Vecchia Signora si affida all’imbattibilità casalinga e alla miglior difesa sulle azioni manovrate (appena 12 gol subiti in questo contesto), ma non supera la Dea a Torino dal 2018 nonostante abbia perso solo due dei 40 confronti in massima serie coi bergamaschi. I nerazzurri, invece, hanno mantenuto la porta inviolata per quattro match consecutivi, un evento mai successo negli anni 2000, e può sempre contare sul miglior attacco su azione con 45 reti segnate e sulla seconda miglior percentuale realizzativa del torneo (14,8%).