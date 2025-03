Juventusnews24.com - Juve miglior difesa del campionato, Thiago Motta riserva dei complimenti speciali: «È un gioco collettivo e parte tutto da lì. Centrocampisti e attaccanti generosi che pensano prima al bene della squadra!»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24deldei: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’Atalantaè intervenuto in conferenza stampa alla vigiliasfida in programma domani sera allo Stadium trantus e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni sullabianconera.DEL– «Cosa servirà contro l’Atalanta? Essere unasolida. Faccio ia Vlahovic, a Nico Gonzalez a Conceicao. Laè un, loro hanno tutti la responsabilità e si inizia davanti nella riaggressione e nellapressione. Fino ad oggi abbiamo fattoe i nostrihanno contribuito. Merito dei nostri difensori e portieri ovviamente mainizia da lì.