Bergamonews.it - Juve-Atalanta, ultimatum Scudetto? Il big match di Torino è uno snodo cruciale per la stagione della Dea

Leggi su Bergamonews.it

Il piatto forte28esima giornata di Serie A, e non potrebbe essere altrimenti, sarà proprio il bigdell’Allianz Stadium trantus e, in programma domani (domenica 9 marzo) all’Allianz Stadium di. A due mesi di distanzagara d’andata, disputata lo scorso 14 gennaio al Gewiss, la Dea e la Vecchia Signora si ritrovano l’una di fronte all’altra per dare vita ad un confronto che ha tutti i connotati dellodi unaentrata ormai nel suo segmento decisivo.Sono passati esattamente 53 giorni da quel confronto terminato con il risultato di 1-1, frutto del botta e risposta Kalulu-Retegui, e di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, sia in casa nerazzurra che in quella bianconera. In quell’occasione, infatti, andò in scena una sfida tra due squadre in fiducia, sostenute dalla spinta positiva dei rispettivi ambienti e che infatti riuscirono a dar vita ad uno spettacolo godibile, con lache venne a Bergamo per fare la partita e l’che, dal canto suo, rispose per le rime con una prestazione solida e di grande spessore.