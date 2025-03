Juventusnews24.com - Juve Atalanta decisiva per il terzo posto o per sognare qualcosa in più? Thiago Motta coi piedi per terra: «Non perdiamo energie per pensare ad altro! La nostra filosofia non cambia»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per ilo perin? La risposta diin conferenza stampa è nettaMisterè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prossima sfida dellacontro l’: una gara sicuramente importante per ilma non solo.PARTITA– «Siamo concentrati alla prossima partita, conosciamo l’avversario, il loro livello. Dovremo essere al nostro massimo livello per competere con loro, nonenergia su nient’. Rispetto per l’avversario ma anche mettere in pratica quello che abbiamo dentro per avere la vittoria». HA PENSATO PSICOLOGICAMENTE ALIN SETTIMANA – «Abbiamo lavorato a livello tecnico, fisico e psicologico sulla partita con l’