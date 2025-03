Judo trionfo dei fratelli Esposito al Grand Prix Upper | a Linz Giovanni vince nei -73 kg Antonio nei -81kg

Leggi su Sportface.it

Un sabato certamente da ricordare per l’Italia dele in particolare per la famiglia. NelAustria 2025 in corso aarriva un duplice successo ad opera dinei -73kg e del fratello maggiorenei -. Il primo in ordine cronologico a trionfare è stato il 27enne, che nelle fasi finali del torneo si è trasformato in un “killer” di ungheresi: prima in semifinale Aron Szabo, poi nell’atto conclusivo Daniel Szegedi. In precedenza ilka azzurro aveva eliminto anche l’uzbeko Mardon Ravshanov nei quarti, il moldavo Denis Vieru negli ottavi e all’esordio il francese Eliot Preve.– Foto FijlkamPoi è toccato al veterano, al fratello maggiore, già quinto lo scorso anno nella steeessa categoria di peso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.