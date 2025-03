Jesse Plemons sarebbe in lizza per interpretare Bestia nel reboot del MCU

Leggi su Cinefilos.it

inperneldel MCUEra stato dato per scontato che Kelsey Grammarrimasto nel MCU nel ruolo di Hank McCoy aliasdopo il suo cameo nella scena post-credits di The Marvels, ma sembra che i Marvel Studios potrebbero decidere di affidare a un nuovo attore il ruolo nel prossimodegli X-Men. Secondo Jeff Sneider di The Hot Mic,(Civil War, Zero Day, Kind of Kindness)in considerazione pernel film. Lo scooper non è però sicuro se abbia effettivamente incontrato la Marvel per il ruolo o se sia semplicemente negli interessi dello studios.Il possibile cast degli X-Men del MCUVoci precedenti hanno affermato che Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sono stati presi in considerazione perCiclope, con la star di Stranger Things, Sadie Sink una probabile scelta per Jean Grey.