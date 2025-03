Metropolitanmagazine.it - Jennifer Lopez sarebbe “furiosa” per le foto di Ben Affleck insieme a Jennifer Garner

Leggi su Metropolitanmagazine.it

nonaffatto felice di «vedere costantemente» dei due, ha riferito una fonte a Page Six, tanto da essere addirittura «» per questo fatto. Sulla, le immagini di Bencosì affiatatiro come spargere «sale su una ferita», ha precisato l’insider, soprattutto perché si tratta di immagini che li ritraggono sempre molto affiatati, più come una coppia che come due ex. L’ultimo episodio a mettere il dito nella piaga è stato il tredicesimo compleanno di Samuel, terzogenito dei due attori (in famiglia ci sono anche Violet, 19 anni, e Seraphina, 16).La festa è stata organizzata in una campo di paintball, dove l’ex coppia ha giocato con i ragazzi e si è divertita molto. La situazione starebbe «mandando in tilt» la, che nonostante si sia sempre dichiarata serena per la decisione presa sta ancora soffrendo per la fine di un matrimonio su cui aveva investito molto.